Fórum em Cachoeiro reúne lideranças empresarias do Sul do Espírito Santo

Por Natan Rodrigues

Nesta quinta-feira (16), é realizado em Cachoeiro, o 1º Fórum de Lideranças Empresarias Sul Capixaba, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) junto com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo (Faciapes). O evento tem patrocínio do Sebrae.

O objetivo é criar laços do associativismo e cooperativismo, além de comemorar 87 anos da Acisci, que presta serviços ao desenvolvimento social e econômico de Cachoeiro. O evento pode ser acompanhado pelo canal do YouTube da Acisci.

Lideranças e empresários da região Sul debatem e potencializam as ações de empreendedorismo e inovação, além de se capacitarem para a retomada da economia. Estão presentes no evento lideranças, como; o superintendente do Sebrae, Pedro Rigo; o presidente Faciapes, Arthur Adelar; o presidente da Associação Comercial Industrial de Cachoeiro de Itapemirim, Roberval Rocha; o presidente da Associação Comercial de Guaçuí (ACISG), Elias Carvalho; o presidente da CDL em Cachoeiro, Celso Costa; e o Secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, além de outras autoridades.

O superintendente do Sebrae, Pedro Rigo, participa do evento e destacou a importância do Sebrae em apoiar essas ações, que fortalece lideranças empresarias e ajuda a economia crescer.

“O Sebrae apoia totalmente este evento, por entender que precisamos somar a organização empresarial para essa retomada da economia. As entidades empresarias foram fundamentais para dar suporte as empresas dando direção e ofertando as condições para o empresário. Estar aqui é muito importante, porque queremos trazer a mensagem do fortalecimento das lideranças e entidades”, diz Pedro Rigo.

Fórum busca estimular o comércio

O presidente da ACISCI, Roberval Rocha, citou o otimismo do empresário e a parceria das lideranças com a cidade. “É um momento de retomada. O setor empresarial em geral foi muito afetado em relação a pandemia. Esse momento de reunião com as lideranças, de novos projetos, é uma oportunidade para que tentamos retomar ao cenário anterior”, ressalta.

Foram convidados também os presidentes das Associações Comerciais do Sul do Espírito Santo, CDLS, presidentes e vice-presidentes de entidades da Sociedade Civil Organizada, como: Messes, Ascosul, Sindirochas, Sindicato rural, Findes, CRC, Fommipe e outros.

Para o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo (Faciapes), Arthur Adelar, o evento é importante não só para Cachoeiro, mas para toda a região Sul. Ele diz que a parceria com o Governo, ajuda a estreitar os laços e retomar a economia.

“As instituições empresarias e o Governo estão conversando muito bem. Nós podemos dizer que temos um Governo sério, que tem prestado atenção nas necessidades do estado do Espírito Santo”, comenta Arthur Adelar.

Retomada da economia no Sul do Estado

O presidente da CDL em Cachoeiro, Celso Costa, ressaltou que para a sociedade ter oportunidades é precisa cria-las, e são esses debates e encontros que alcançam esse resultado.

“Como a perca foi muito grande, a junção de lideranças vai antecipar os resultados. Se somarmos forças faremos isso acontecer de maneira coordenada, rápida e assim fazer a sociedade voltar a ter oportunidades, porque é a classe empresarial que cria as oportunidades para fazer as população ter um bem estar”, ressalta.

Para Elias Carvalho, presidente da Associação Comercial de Guaçuí (ACISG), o fórum ajuda os empresários e a cidade a falarem a mesma língua. Além de criar estratégias e ajudar no desenvolvimento econômico da região.

“Aqui está reunido lideranças para discutir a situação econômica após a pandemia, o que fazer e como fazer. Como nós vamos orientar os nossos associados e empresários, qual tonalidade a gente vai dar a esse clima”, pontua.

O presidente da Associação Comercial de Bom Jesus do Norte (ACBJN), Wellington Peixoto, contou como os debates podem contribuir na sua cidade. “Bom Jesus do Norte é considerada uma cidade rural, é uma menores do Espírito Santo. então, este evento é importante para absorver o conhecimento de outras cidades grandes, para o nosso município”, completa Wellington.

Palestras durante a tarde

Na programação os convidados debatem temas, como: o Panorama Econômico do Espírito Santo, a Importância das Entidades Empresarias na retomada da Economia e o Papel do Bandes como agente indutor de Desenvolvimento. São temas importantes para o processo de retomada da economia, gerando capacitação e superação das entidades convidadas.

À tarde o deputado Federal Felipe Rigoni participa do fórum, palestrando sobre o Projeto de Lei Complementar em defesa e proteção do empreendedor. Para assistir ao fórum pelo YouTube não é preciso de inscrever e qualquer pessoa pode participar.

