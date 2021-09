Feriadão termina com 23 acidentes e duas mortes nas vias federais que cortam o ES

Por Redação - Redação 14

Durante os cinco dias que marcaram a Operação Independência 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou diversas infrações e imprudências nas vias que cortam o Espírito Santo. Durante a operação, 4.229 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas. Foram flagradas 223 pessoas sem cinto de segurança e 758 ultrapassagens proibidas.

No decurso da operação, a PRF no Espírito Santo, registrou um total de 23 acidentes, uma redução de 49% em relação a 2020. O número de óbitos, no entanto, foi igual, com duas mortes em cada período. No total, 24 pessoas ficaram feridas, uma redução de 57% no mesmo período do ano passado.

Além disso, durante os quatro dias de operação, a PRF recuperou sete veículos com registro de roubo ou furto e 25 pessoas foram detidas por diversos crimes.

A PRF informou que os dados apontados no balanço nortearão “os futuros trabalhos educativos e fiscalizações específicas no combate as principais infrações que geram um aumento da violência no trânsito. A PRF alerta que o respeito às normas contribui para um trânsito mais seguro e para haver redução dessa violência é necessário a conscientização de todos”.

Durante os cinco dias da operação a PRF intensificou nas principais rodovias que cortam o estado, a fiscalização e o policiamento que ficaram concentrados ao longo dos trechos com maior incidência de acidentes graves, criminalidade e nos horários de maior movimento.

