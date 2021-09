Fã da Guarda Municipal de Cachoeiro ganha surpresa no dia do aniversário

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 70

O aniversário de 10 anos do Luís Felipe foi mais que especial. Fã da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ele ganhou uma festa com tema da instituição e até visita dos agentes que tanto admira. A comemoração aconteceu neste sábado (4).

O menino mora com a família em Atílio Vivácqua, município que faz divisa com Cachoeiro e, toda vez quem vem à cidade, fica encantado com os agentes nas ruas. Luís Felipe tem algumas fotos com os guarda municipais.

Uma equipe foi ao bairro Independência, em Atílio, com autorização do comando e fez uma rápida visita surpresa. O menino ficou feliz com a surpresa que chegou a chorar de emoção. Além disso, ele tirou fotos com a equipe e até passeou de viatura.

