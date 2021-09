Está precisando de emprego? Sine Cachoeiro oferta 150 oportunidades

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 78

Advertisement

Advertisement

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está precisando de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. Empresas estão ofertando, nesta segunda-feira (20), 150 vagas de emprego, por meio do Sine Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e escolaridade e para cidades do Sul do ES. No entanto, é preciso fazer um cadastro para concorrê-las.

Quem tiver precisando de emprego pode se candidatar às vagas ainda hoje. Isso porque a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h. O banco de empregos fica na Avenida Beira Rio, no Bairro Guandu, ao lado da 1ª Cia da Polícia Militar. Então, não perca essa chance.

De acordo com a agência, é necessário levar a carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP, assim como certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais e devem estar em bom estado.

Continua depois da publicidade

10 dicas valiosas para quem está precisando de emprego

Inclua apenas as informações essenciais no seu currículo Saber como fazer um curriculum vitae que seja objetivo, ou seja, que vá “direto ao ponto” e que atraia a atenção do recrutador é fundamental para ser considerado para uma vaga. Opte por um currículo sóbrio Continua depois da publicidade Os currículos devem, normalmente, utilizar o formato padrão e as fontes mais clássicas como Arial e Times New Roman na cor preta. Quantas páginas meu currículo deve ter? Normalmente o mais recomendado é que seu currículo tenha entre uma e duas páginas, mas isso vai depender muito da vaga para a qual você está se candidatando. Em que ordem cronológica é preciso colocar a experiência profissional? Colocar as experiências profissionais na ordem cronológica inversa, ou seja, da mais recente para a mais antiga, é importante para facilitar a visualização por parte do recrutador. A importância de saber como escrever um currículo de acordo com a vaga para a qual você está se candidatando Ao invés de enviar um currículo padrão aos recrutadores, tente personalizá-lo ao máximo para a vaga pretendida. A veracidade das informações é fundamental Quando for se candidatar a uma vaga de emprego, não tente mentir nem omitir informações no seu currículo. Verifique a gramática do currículo com um corretor ortográfico É importante que você verifique com cuidado a gramática no seu currículo e o grammarly é uma excelente ferramenta para te ajudar nessa tarefa. Relacione a carta de apresentação com o currículo As cartas de apresentação estão sendo cada vez mais valorizadas pelos recrutadores brasileiros. Obter um modelo de carta de apresentação pode te ajudar muito nessa tarefa. A importância de listar as conquistas da sua carreira Uma das coisas mais importantes que um candidato pode fazer em um currículo é listar a conquistas profissionais. Isso facilita o trabalho do recrutador e para que ele saiba o que você conseguiu “mudar para melhor” nos lugares em que trabalhou.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].