Escola de Ibatiba suspende aulas presenciais após registro de infectados por coronavírus

A Escola Municipal “David Gomes” está com as aulas presenciais suspensas até o próximo dia 4, por conta de registro de infectados por coronavírus no ambiente escolar.

Em nota publicada nesta sexta-feira (17) pela Prefeitura, a suspensão das aulas presenciais segue as orientações da Vigilância em Saúde do município, em cumprimento à Nota Técnica Covid-19, n°82/2020 GEVS/SESA/ES, que trata sobre procedimentos na ocorrência de casos de Covid-19 em ambientes escolares da rede pública e privada de ensino.

“Informamos a todos que as aulas presenciais estão suspensas a partir desta sexta-feira (17), por 15 dias consecutivos. O retorno das aulas presenciais está previsto para o dia 4/10/2021 (segunda-feira). Neste período, a escola permanecerá com atividades remotas, ou seja, à distância. As aulas serão ministradas nos grupos de WhatsApp, de acordo com o horário de aulas online”, informou a Prefeitura, por meio de um comunicado.

No final da tarde de hoje, o Governo do Espírito Santo divulgou mapa de risco onde a cidade de Ibatiba foi classificada em risco moderado. As restrições impostas por decreto entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (20).

