Empresa e cidades do Caparaó estudam criar linha de ônibus entre Cachoeiro e rotas turísticas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 35

Advertisement

Advertisement

Quem não quer sair de Cachoeiro de Itapemirim ou da região Sul e curtir um dia nas belas cachoeiras de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço?. Ou quem sabe, a tranquilidade e a paisagem deslumbrante do Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto?

Continua depois da publicidade

E por pensar na possibilidade de levar moradores do Sul até pontos turísticos na região do Caparaó que a Viação Real e representantes desses municípios estão estudando a criação de uma linha intermunicipal, que deixará os turistas exatamente nesses locais tão procurados, seja pela natureza ou pela tranquilidade.

O encontrou acontece nesta segunda-feira (20) e contou com políticos, secretários municipais e empresários do setor turístico da região.

“Não podemos falar de desenvolvimento turístico sem antes falar de três pilares fundamentais: acessibilidade, hospitalidade e alimentação. Hoje, Patrimônio da Penha recebe muito bem seus turistas, tem excelentes opções gastronômicas. Agora, com o visitante podendo chegar confortavelmente e de maneira segura, fechamos esse elo”, disse produtor do Festival Penha Roots, Eduardo Kleim.

Continua depois da publicidade

O secretário de turismo Arinaldo Garcia e o vice-prefeito de Divino de São Lourenço, Dudu do Queiroz, demonstram apoio a iniciativa.

“Ter uma ligação direta com uma cidade polo como Cachoeiro de Itapemirim possibilita não só a chegada de turistas, mas o deslocamento dos empreendedores locais e moradores do município para fazer compras, por exemplo, na maior cidade do Sul do Estado. Com mais agilidade e sem as cansativas conexões”, comemorou Arinaldo.

Já o vice-prefeito, Dudu do Queiroz, afirmou que a reunião foi muito produtiva e que a ideia completa os esforços da atual gestão.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Ganhamos um presente do governador Casagrande, que foi o asfaltamento que liga Guaçuí a sede, agora estamos em fase do projeto para a pavimentação do trecho restante até Patrimônio. Com o novo calçamento da rua principal do distrito e a cobertura da área de exposição, recurso que chegou por meio do deputado Evair de Melo, vamos poder recepcionar com mais qualidade nossos turistas. ”, afirmou.

Nova linha

O gerente comercial da Viação Real, Saulo De Toledo, afirmou que a empresa vai trabalhar na criação dessas rotas, mas que todo trabalho depende de um processo, que deve obedecer às diretrizes dos municípios e do mercado de transportes.

“Queremos dar essa contribuição para a região do Caparaó e é possível que tudo dê muito certo. Hoje o pontapé inicial foi dado, com o direcionamento das próximas ações. Agora, as prefeituras vão preparar um ofício para formalizar a ideia e encaminhar à nossa empresa. Depois disso, enviará para a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb), que hoje regulamenta o transporte intermunicipal de passageiros no Estado”, finalizou Saulo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].