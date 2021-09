Em recuperação judicial, jornal Lance Esportes é vendido

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

Nesta semana, um veículo de comunicação brasileiro foi responsável por negociação milionária. De acordo com informações publicadas na tarde de quarta-feira, 1º de setembro, pela versão online da coluna de Ancelmo Gois em O Globo, a divisão digital do diário esportivo Lance foi vendida por R$ 25 milhões.

Continua depois da publicidade

Dessa forma, a marca Lance deixa de ser controlada por Wálter de Mattos Júnior, empresário que a criou há quase 24 anos, em outubro de 1997. Agora, a publicação passa a ser controlada pelo investidor Gustavo Agostini — responsável pela proposta milionária ao veículo de comunicação que, em meio a problemas financeiros, encontrava-se em processo de recuperação judicial.

Com a compra, Agostini assume controle sobre todo o time de colaboradores do Lance. Atualmente, de acordo com os registros do Comunique-se 360, o veículo de comunicação conta com apenas 13 colaboradores fixos, espalhados pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.

Lance: de líder de mercado ao fim da versão impressa

O diário esportivo nasceu como integrante da mídia impressa. Em pouco tempo, alcançou o status de líder de mercado, ao menos no segmento entre jornais focados na cobertura esportiva. Chegou, em parte de seu auge, registrar tiragem diária de mais de 150 mil exemplares. Em termos de estrutura, a publicação manteve por anos parque gráfico próprio, além de redações no Rio de Janeiro (matriz) e São Paulo (sucursal). Os mercados fluminense e paulista chegaram a contar com edições distintas.

Continua depois da publicidade

Em meio ao processo de recuperação judicial e ainda mais negativamente impactado pela crise da Covid-19 o outrora líder de mercado deixou as bancas em 21 de março de 2021. Inicialmente, a direção do jornal falou em paralisação da versão impressa por 15 dias, mas, desde então, o Lance nunca mais voltou a circular em papel.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].