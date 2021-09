Dia ensolarado e de calorão no Espírito Santo neste domingo (5)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 28

Advertisement

Advertisement

O domingo (5) será ideal para quem quer curtir praias, cachoeiras ou piscinas. Isso porque de acordo com a previsão do Incaper, o dia será ensolarado e com temperaturas mais altas. Na região Sul, por exemplo, as máximas podem chegar a 34ºC. Confira.

Cuidados com a saúde em dia ensolarado

Continua depois da publicidade

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, quando os raios são mais fortes;

Cubra áreas expostas com roupas apropriadas: calça e camisa de manga comprida;

Óculos escuros e chapéus de abas largas ajudam a proteger o rosto e o corpo;

Continua depois da publicidade

Não se esqueça de manter o corpo sempre hidratado, bebendo bastante água;

Use sempre protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior.

Previsão

Na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Assim como nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Assim como nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Assim como nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].