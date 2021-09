AO VIVO | Deputado Felipe Rigoni fala sobre os rumos da política brasileira

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 28

O deputado federal Felipe Rigoni (sem partido), eleito em 2018 com a segunda maior votação, é o entrevistado desta sexta-feira (3) no programa Jogo Aberto, pelo AQUINOTICIAS.COM.

Rigoni vai falar sobre as movimentações do 7 de Setembro, os rumos do país, avaliará a gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, e apresentará as ações de seu mandato.

A entrevista pode ser acompanhada no portal AQUINOTICIAS.COM e nas redes sociais, no Youtube e Facebook.

