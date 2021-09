David Luiz acredita que Flamengo será uma das “melhores páginas” que viverá na sua carreira

Por diagramacao - diagramacao 10

O mistério sobre o futuro do zagueiro David Luiz foi encerrado. O experiente defensor está de volta ao futebol brasileiro e já foi apresentado como novo reforço do Flamengo. David Luiz assinou até o final do próximo ano e se tornou a terceira contratação do clube nesta janela de transferências.

O jogador reforça a equipe de Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. “A minha decisão foi estar aqui, sabendo a grandeza do projeto e do desafio. O Flamengo sempre foi grande e sempre será”, afirmou na sua entrevista coletiva.

Além disso, o zagueiro salientou que recebeu outras propostas, mas optou pelo desafio de voltar ao futebol nacional. “A busca por conquistas, isso que me fez tomar a decisão. Tive diferentes cenários para escolher. Talvez uma vida de mais paz, mas gosto de fazer o que sinto no meu coração. E eu sei que estou tomando a decisão correta”, explicou.

Apesar de tantos anos atuando no futebol da Europa, David Luiz está confiante que conseguirá se adequar rapidamente a exigência das competições nacionais. “Acho que minha adaptação será fácil, conheço muitos jogadores do elenco. Dá pra ver que essa equipe exala alegria, compaixão e harmonia”, disse.

Motivado ao vestir a camisa do Flamengo, o zagueiro não poupou elogios a nova casa ao fazer uma projeção a longo prazo. “É uma das melhores páginas que vou viver na minha carreira”, concluiu.

Atual campeão brasileiro, o novo clube de David Luiz aparece novamente como um dos candidatos a levantar a taça da principal competição nacional. No entanto, a equipe também está na semifinal da Libertadores da América.

O time carioca vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, decidindo a vaga para a final fora de casa. A tendência é que essas duas partidas atraiam uma grande quantidade de apaixonados por futebol, fazendo com que o movimento nos sites de apostas esportivas dispare.

