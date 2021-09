Crédito do Bandes é pauta em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta (16)

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 7

As condições e o passo a passo para acessar a linha de crédito de recuperação econômica do Fundo de Proteção ao Emprego serão apresentadas a empresários de Cachoeiro de Itapemirim e região, nesta quinta-feira (16), no 1º Fórum de Lideranças Empresariais. O evento, organizado em conjunto pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo (Faciapes) e Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), pretende fortalecer a economia local e fomentar o ambiente de negócios.

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estará presente, apresentando aos empresários soluções de crédito para dar dinamismo aos investimentos na região. “Temos a melhor linha de crédito do País para a recuperação de nossas empresas, que foram presumidamente afetadas pelas restrições causadas pela pandemia. O Fundo de Proteção ao Emprego tem acesso simplificado e dispensa certidões, o que pode ajudar muitas empresas neste momento, e vamos mostrar isso aos empresários”, destaca o diretor-presidente do banco capixaba, que vai apresentar as alternativas de crédito do Bandes no evento, Munir Abud de Oliveira.

“Estamos desenvolvendo um trabalho para tornar o banco cada vez mais virtual e ágil para atender as demandas dos empresários. Nossa intenção é criar mecanismos para conceder o crédito de forma mais simples possível, que possamos atingir o maior número de empresários, para de fato chegar à ponta daquele empreendedor que precise ter acesso ao crédito. Isso foi premissa máxima a nortear o trabalho do Bandes”, complementa Abud de Oliveira.

Acesso simplificado e condições competitivas

Os recursos do Fundo de Proteção ao Emprego podem financiar capital de giro para as empresas, como compra de estoque e investimento em adequações do modelo de negócio, por exemplo. A linha emergencial tem condições atrativas, com prazo de até 72 meses, incluídos 12 meses de carência. A linha é considerada sem juros, uma vez que apenas sofre correção pela taxa Selic. O financiamento contempla projetos de investimento de R$ 31,5 mil até R$ 1 milhão.

A linha de crédito é destinada para empresas de todo o Estado, oferecendo condições para que mantenham as suas atividades produtivas. Para a contratação, o empresário terá à disposição atendimento da equipe do banco, via website, por meio do link bandes.com.br/emergencial.

Serviço:

1º Fórum de Lideranças Empresariais em Cachoeiro

Data: 16 de setembro (quinta-feira), às 9h

Local: Cerimonial Bom Gosto, Cachoeiro de Itapemirim

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

[email protected]

