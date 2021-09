Condutores e pedestres são homenageados na abertura da Semana do Trânsito

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

A programação de Cachoeiro para a Semana Nacional do Trânsito (comemorada de 18 a 25 de setembro) foi aberta em solenidade realizada, nesta sexta-feira (17), na escola Municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários. O tema desta edição é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

Continua depois da publicidade

O evento, promovido pela equipe de Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb), homenageou, com entrega de certificados, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que contribuem para um trânsito mais seguro em Cachoeiro.

Os motoristas e motociclistas foram escolhidos por não terem cometido infrações de trânsito nos últimos dois anos.

Deorgiton Barreira Porto, de 69 anos, é motorista há cerca de 30 anos e trabalha como instrutor de autoescola. “Fico orgulhoso e honrado por receber essa homenagem. Além de seguir todas as regras e prezar por um trânsito mais seguro, procuro ensinar tudo para os meus alunos também, para que sejam bons motoristas”, afirma.

Continua depois da publicidade

“Tenho habilitação de moto há mais de 20 anos e sempre procuro respeitar as pessoas e as regras. Todos têm família e querem voltar para casa. Fico muito satisfeito em colaborar com a segurança do trânsito de Cachoeiro”, disse o motociclista Edson Teixeira Floriano, de 43 anos.

Já os ciclistas escolhidos para receberem a homenagem participam de grupos de passeio ou utilizam a bicicleta para trabalho.

Elvis Gomes é ciclista há mais de cinco anos e agradeceu por ser reconhecido. “Fico agradecido. O trânsito significa o ir e vir de pessoas e, assim como o ciclista quer ser protegido, ele também precisa proteger os pedestres, não andando, por exemplo, em calçadas”, frisou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os pedestres homenageados são alunos da escola Santa Cecília, que realizaram trabalhos sobre o tema educação no trânsito.

“É muito especial fazer parte desse evento que está ensinando coisas boas para as pessoas. É importante aprender na escola sobre regras do trânsito, para que possamos desenvolver nosso conhecimento e ser bons pedestres e, futuramente, motoristas”, afirmou Maria Eduarda Matielo, de 14 anos.

O evento contou com a participação de autoridades municipais. “Responsabilidade salva vidas e o trânsito é um dever de todos. Nossa equipe trabalha para proporcionar uma cidade mais segura para cada cidadão e acreditamos que a educação é a base para um trânsito melhor”, ressaltou o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.

“É muito importante homenagear pessoas que colaboram com um trânsito mais seguro em Cachoeiro e que cumprem a lei, pois servem de exemplo para a sociedade. Nosso objetivo é proporcionar uma cidade cada vez melhor e organizada para nossos cidadãos”, avaliou o prefeito Victor Coelho.

Ações no meio digital

Neste sábado (18), dentro da programação, começará a panfletagem virtual nas redes sociais da Prefeitura, com orientações e dicas sobre trânsito. As publicações serão feitas durante toda a semana.

Serão diversas mensagens destinadas aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres de Cachoeiro, reforçando as regras de trânsito, como utilização do cinto, evitar ultrapassagens, atravessar as vias sempre na faixa de pedestres, respeitar a sinalização, entre outras.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].