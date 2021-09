Combate ao câncer: Sicoob Sul abre 1,5 mil vagas para mamografias gratuitas do Projeto Prevenir

Por Redação - Redação 60

O Sicoob Sul vai oferecer mais de 1,5 mil mamografias gratuitas por meio do projeto “Prevenir” este ano. A boa notícia é que as vagas já estão abertas. Basta acessar o site prevenir.sicoobes.com.br até o dia 12 de outubro e preencher os dados. Depois, é necessário aguardar o contato da equipe do projeto.

A ação visa a prevenir o câncer de mama e incentivar as mulheres para o diagnóstico precoce da doença. Para realizar o projeto e disponibilizar os exames, o Sicoob Sul firmou parceria com os seguintes hospitais:

Hospital Escola Álvaro Alvim de Campos dos Goytacazes/RJ;

Hospital São José do Avaí de Itaperuna/RJ;

Hospital Irmandade de São João Batista de Macaé/RJ e

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

“A prevenção pode salvar vidas. Nossas ações visam alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, indo ao encontro da campanha Outubro Rosa. Essa é a melhor chance de detectar a doença no início com possibilidades mais assertivas de cura”, destacou o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira.

Prevenir

O Projeto Prevenir tem como objetivo contribuir para o aumento do acesso das mulheres à informação e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele é realizado anualmente, em outubro e em novembro, por meio da oferta de exames gratuitos oferecidos pelas cooperativas do Sicoob ES.

A ação dá oportunidade para mulheres de baixa renda realizarem, de forma totalmente gratuita, a mamografia. Além do exame, o projeto leva conscientização para as mulheres e permite que elas tenham mais informações sobre o assunto.

Estatísticas

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2020, o câncer de mama teve maior incidência entre as mulheres, com 66.280 novos casos, o que corresponde a 29,7% dos registros de câncer. Já entre os homens, o de maior incidência foi o de próstata, com 65.840 novos casos (29,2%).

