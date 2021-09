Coletivo ajuda desempregados a reingressar no mercado de trabalho em Cachoeiro

Por Rafaela Patrício - Rafaela Patrício 32

Com a pandemia muitos trabalhadores ficaram desempregados, mas no próximo sábado (02) eles podem receber uma grande ajuda para conseguir um emprego. O Coletivo de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Sul do Estado e a RH Brasil vão confeccionar currículos e realizar cadastros para encaminhar as pessoas ao mercado de trabalho.

A iniciativa, intitulada como currículo social, será realizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro, das 9h às 13h. Segundo a advogada especialista em Direito do Trabalho e membro do Coletivo, Angélica da Silva Paineiras, todo serviço ofertado será gratuito.

Ela explicou que o Coletivo realiza diversas ações, mas percebeu que era preciso fazer mais. “Nós distribuímos cestas básicas e encaminhamos para consultas médicas, mas essas são ações paliativas. Então queremos dar dignidade para as pessoas e agora com a proximidade do final do ano muitas vagas surgem no comércio. Então queremos oportunizar a entrada delas no mercado de trabalho”, disse Angélica.

Ainda de acordo com a advogada, o perfil das pessoas cadastradas será analisado e em seguida elas serão encaminhadas para vagas já existentes ou que venham a surgir. Elas serão acompanhadas durante todo processo de contratação e quem não conseguir o emprego terá sua situação analisada para detectar o que impediu o trabalhador de conseguir a vaga.

Para participar o trabalhador deve levar: carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovante de residência, certificado de escolaridade e de cursos que tenha concluído.

