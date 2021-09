Casais são presos por aplicar golpe em caixas eletrônicos de Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 881

Na tarde deste sábado (18), a Polícia Militar e a Guarda Civil, detiveram dois casais suspeitos de violarem caixas eletrônicos, para aplicar golpes em Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos são de São Paulo e tinham duas agências da cidade como alvo.

Os criminosos foram presos em flagrante depois que o monitoramento de agência de banco, percebeu a ação suspeita em um caixa eletrônico. Quando a polícia chegou no local eles já tinham fugido. Os casais foram abordados dentro de um carro, perto do Fórum, no bairro Independência, em Cachoeiro. No veículo foi encontrado os materiais para cometer o crime e dinheiro.

De acordo com a polícia, os casais fazem parte de uma quadrilha criminosa. Eles eram monitorados pela Polícia Federal há alguns meses, em outros quatro Estados. A quadrilha aplicava em duas agências de Cachoeiro, um golpe conhecido como “Chupa Cabra”, que são pequenos dispositivos instalados em caixas eletrônicos capazes de roubar os dados do cartão que é inserido.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro.

