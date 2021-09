Carro furtado no RJ é recuperado em Marataízes

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 37

Um carro furtado no Rio de Janeiro, foi apreendido pela Guarda Municipal de Marataízes, na noite desta segunda-feira (6). A equipe contou com o sistema de cerco inteligente do videomonitoramento da guarda de Marataízes, para apreender o veículo.

A abordagem aconteceu quando o carro passava próximo a um banco da cidade. Em uma verificação no chassi e no motor foi constatado a adulteração do veículo.

O motorista foi levado junto com o veículo para a Delegacia de Itapemirim.

