Cachoeiro recebe audiência pública da Câmara Federal para debater retomada econômica pós-pandemia

O Sul do Espírito Santo sediará na próxima quinta-feira (23), às 18h, no Sesc Cachoeiro de Itapemirim, audiência pública realizada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara Federal (Cedes) para debater medidas econômicas para a retomada pós-pandemia. O evento faz parte do estudo coordenado pelo deputado federal Da Vitória, que também é presidente do colegiado.

O parlamentar capixaba é o relator da proposta que tem como tema a “Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-pandemia”. A audiência pública contará com a presença de representantes do Governo Federal, do Congresso Nacional, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, dos 34 municípios da região Sul, além do segmento empresarial e da sociedade civil.

“Com o avanço da vacinação e da imunização da população temos que pensar no que precisamos fazer para que a economia volte a crescer e as pessoas consigam ter emprego e melhorar sua renda. Com esse objetivo, iniciamos o estudo voltado para este tema no Centro de Estudos e Debates Estratégicos. E o Sul do Espírito Santo, com todas suas potencialidades, fará parte desse debate e estará presente na construção desse projeto que deixaremos para todo o Brasil”, destacou o deputado federal Da Vitória.

Os palestrantes confirmados são: Bruno Negris (Diretor de Programa do Ministério da Economia), Guilherme Santana Lopes Gomes (diretor da Agência Nacional de Mineração), Renato Casagrande (governador do Espírito Santo), Victor Coelho (presidente da Amunes e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim), Tales Machado (vice-presidente da Findes) e Da Vitória (deputado federal e presidente do Cedes).

Serviço

Audiência Pública: Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-pandemia

Data: 23/09 (quinta-feira)

Horário: 18 horas

Local: Sesc Cachoeiro de Itapemirim – Rua Joana Palermo, 01/101, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim (ES)

