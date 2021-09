Cachoeiro faz busca ativa para vacinação no comércio e em faculdades

Por Redação - Redação 12

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) tem adotado diversas estratégias para cada etapa da campanha de imunização contra a Covid-19, de forma a alcançar os diferentes públicos e avançar com a vacinação. Nesta semana, está sendo realizado mais um mutirão, direcionado a maiores de 18 anos que ainda não se vacinaram e a pessoas que aguardam pela data de aplicação da segunda dose – em todos os casos, sem necessidade de agendamento prévio.

Até esta sexta-feira (3), a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) está atendendo em horário estendido, das 7h às 20h. E até este sábado (4), das 12h às 19h, haverá a opção de se vacinar no Shopping Cachoeiro (Centro), no Perim Center (Caiçara) e no supermercado SempreTem. As equipes de vacinadores também estão percorrendo outros centros de compras e locais de grande circulação de pessoas do município.

Marilza Alves, de 59 anos, conseguiu garantir a segunda dose da vacina no Perim Center, nesta quinta-feira (2). “Atendimento ótimo, achei muito boa a ideia de colocar novos pontos de vacinação. Facilita demais para quem trabalha como eu, que não consegue ir no horário de vacinação das unidades de saúde. Já vou me sentir um pouco mais segura, estou feliz”, afirma.

No Shopping Cachoeiro, Giselle Sobroza, de 47 anos, foi outra que aproveitou a oportunidade para completar a imunização, nesta quinta. “É um ponto de fácil acesso, por isso, gostei bastante da iniciativa da Prefeitura. Aproveitei que a dose foi antecipada e não perdi a chance. Seguirei mantendo todos os cuidados”, explica.

Faculdades e unidades de saúde

Na noite desta quinta-feira, a Semus também realizou vacinação na faculdade São Camilo, no bairro Paraíso, de forma a ampliar o alcance do público jovem. A secretaria também está planejando colocar pontos de vacinação em outras instituições de ensino superior na semana que vem.

Vale destacar que a vacinação também continua acontecendo regularmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Segunda dose adiantada

Quem tomou a primeira dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer há mais de 70 dias poderá receber a segunda dose no mutirão, de forma antecipada. Já os que foram vacinados com a Coronavac, somente se coincidir com a data marcada no cartão. Pessoas que estiverem com a segunda dose em atraso, de qualquer marca de vacina, terão a oportunidade de completar o esquema vacinal.

Na hora de se vacinar, é preciso apresentar o cartão de vacinas, documento de identificação e CPF ou cartão do SUS.

Vai vacinar? Doe alimentos e itens de higiene

As pessoas que se vacinam contra a Covid-19, em Cachoeiro, podem colaborar com a campanha “Compartilhe Amor”, doando, no momento da vacinação na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. A Prefeitura destina todos os produtos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social, para reforçar as ações de combate à insegurança alimentar no município durante a pandemia.

