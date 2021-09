Cachoeiras do Sul do ES para conhecer no feriadão

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 11

O feriado de 7 de Setembro já está chegando e com ele vem muito sol e calor. Por isso, o AQUINOTICIAS preparou opções de cachoeiras da região Sul para você visitar, se refrescar e contemplar a natureza. Confira:

A primeira cachoeira é a de Matilde, em Alfredo Chaves. O lugar é ideal para quem gosta de fazer rapel e ter contato com a natureza. Além do acesso pela cidade, é possível chegar pela BR-262, entrando no trevo para Araguaia, em Marechal Floriano e seguindo pela ES-376 até Matilde.

Em Iúna, a cachoeira da Hidrolândia chama atenção pela beleza. O local tem um bar com bebidas, porções, salgados e até guloseimas, além de banheiro e estacionamento. Para chegar é preciso seguir pela BR 262 no sentido Minas Gerais, depois entrar à esquerda em uma estrada de terra que fica próximo da divisa. A partir dessa estrada, são 7 km para se encantar com a natureza.

Outra cachoeira de Iúna, é a do Poço do Egito. Um lugar paradisíaco com belíssimas formações rochosas e muito procurada para a prática de trilhas. Para encontrar a cachoeira, é preciso seguir BR-262 no sentido Minas Gerais, entra à esquerda para uma estrada de terra que fica próximo da divisa, seguindo no sentido Rio Claro.

Em Cachoeiro de Itapemirim também tem cachoeira. Um lugar de águas cristalinas prefeita para banho, fotografia e admiração. A Cachoeira Alta, conta com uma extensa flora e área para recreação. Se você se interessou e quer conhecer, basta seguir pela BR-101, fazer o acesso para Cachoeiro para depois pegar a ES-482 e a ES-166 até São Vicente.

A Cachoeira da Fumaça, em Alegre, tem 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo. Devido ao seu volume e força, a queda d’ água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de “fumaça”. Se quer chegar lá, passe por Alegre, depois faça acesso pela ES-387, no trecho que liga Ibitirama a Celina.

Agora, é só escolher seu destino preferido e curtir o feriado. Boa viagem!

