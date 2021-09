Boletos do IPTU em Cachoeiro estarão disponíveis a partir de 20 de setembro

Por Redação - Redação 20

Os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 em Cachoeiro estarão disponíveis a partir do próximo dia 20 de setembro, no site da Prefeitura de Cachoeiro. Eles seriam liberados a partir da próxima quarta-feira (15), mas houve adiamento de data por conta de ajustes em procedimentos internos da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa).

O novo calendário estabelece o vencimento da cota única e da primeira parcela do imposto para o dia 15 de outubro. A segunda e a terceira parcelas vencem em 16 de novembro e 15 de dezembro, respectivamente.

Quem pagar o IPTU 2021 à vista terá 10% de desconto pela pontualidade, mais 90% de desconto na diferença de valor entre 2020 e 2021 (em razão do recadastramento), além de 10% na Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos (TCDRS). Para os que optarem pelo parcelamento, o desconto é de 85% na diferença de valor em razão do recadastramento.

Boletos com desconto

Além disso, todos os contribuintes que pagarem o imposto em dia garantirão, automaticamente, 20% de desconto no valor do IPTU de 2022.

O contribuinte poderá ter acesso aos boletos pelo site prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptu2021. Também será possível receber o boleto por e-mail, acessando o site prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptudigital e preenchendo um formulário.

Se preferir, o contribuinte ainda poderá recorrer ao WhatsApp Cachoeiro Online – (28) 98803-9552. O atendimento neste canal é automatizado: ao escolher a opção “IPTU 2021”, o usuário receberá o link para a página do IPTU.

Fazenda Digital Cachoeiro

No início de agosto, a Prefeitura de Cachoeiro disponibilizou o aplicativo de celular Fazenda Digital Cachoeiro, que pode ser baixado gratuitamente. A ferramenta, desenvolvida pela empresa responsável pelo recadastramento imobiliário no município, permite ao contribuinte solicitar a revisão do valor do IPTU de 2021 sem necessitar se deslocar até a Semfa.

“Realizamos diversas ações para dar condições aos contribuintes de poderem pagar o IPTU da melhor maneira possível – inclusive, estamos credenciando instituições bancárias para receberem o IPTU por meio do PIX – e de solicitar as revisões que acharem cabíveis de maneira mais ágil. Também estamos à disposição para atendimento presencial, que deve ser agendado”, afirma o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

