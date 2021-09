Barcelona: Jordi Alba e Pedri Gonzalez sofrem lesão e estão fora dos próximos jogos

Por diagramacao - diagramacao 7

Mais problemas para Ronald Koeman após mais duas lesões foram confirmados para o FC Barcelona após o jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern. Pedri Gonzalez sofreu uma lesão muscular no quadríceps de sua perna esquerda, enquanto Jordi Alba lesionou o fêmur do bíceps de sua coxa direita.

No caso do meio-campista resta saber quantas semanas ele estará fora, pois, conseguiu terminar o jogo contra os bávaros. Entretanto, como o clube reporta, seu progresso determinará sua disponibilidade, mas fontes próximas ao jogador dizem que ele estará fora por 10-15 dias.

No caso de Jordi Alba, o defensor teve que ser substituído antes do final do jogo. Além disso, Koeman já revelou que teve uma noite ruim e que estava muito fraco para o jogo contra o Bayern. Neste caso, estima-se que ele ficará fora por aproximadamente um mês.

Diante dessas ausências, dois jogadores formados na base estão ganhando força. Gavi e Alejandro Balde, do Barça B. O primeiro já é um dos jogadores com quem se conta desde o início da temporada e o lateral fez sua estreia na terça-feira na Liga dos Campeões contra os alemães.

