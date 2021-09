Baile do Reencontro, DJ Zullu e muito mais na agenda deste fim de semana

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 12

Advertisement

Advertisement

Aos poucos as programações das agendas de fim de semana vão retornando no Sul do Espírito Santo. A agenda do fim de semana contará com shows regionais e estilos musicais para todos os gostos.

Clique aqui e confira a matéria completa pelo GUIA A:

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].