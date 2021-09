Apaixonado por Cachoeiro, Dudu Braga pretendia investir em imóveis na cidade

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 81

O Brasil perdeu, nesta quarta-feira (8), aos 52 anos, o produtor musical Roberto Carlos Segundo, conhecido como Dudu Braga, filho do cantor e compositor Roberto Carlos. Mas, mais que isso, Cachoeiro de Itapemirim sente a perda de um apaixonado pela “Capital Secreta”.

Em sua última visita à cidade, em fevereiro de 2019, o terceiro filho de Roberto esteve na casa onde seu pai nasceu e morou até os 13 anos. Com extremo bom humor e visivelmente emocionado, Dudu Braga foi recepcionado com canções de seu pai, logo no portão, e foi levado pela equipe da Casa de Cultura Roberto Carlos para um tour pela residência. Tocou canções do pai no violão, enquanto o público cantava em coro junto ao artista.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, lamentou a morte de Dudu Braga e ressaltou a sua ligação com a cidade.

“Lamento muito a morte de Dudu Braga. Ele sempre fez questão de manter os laços com as origens do pai, em Cachoeiro. A última visita que fez à Casa de Cultura Roberto Carlos, em 2019, foi emocionante. Nesse momento de dor e tristeza, nossos sentimentos à família e aos amigos de Dudu”, lamenta Victor.

A secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, relembrou o tom amigável e simpático nas vezes em que Dudu tinha que lidar com as pessoas. Ela conta que o produtor era uma pessoa ímpar e um artista muito valioso.

“Eu tive oportunidade de falar umas duas vezes com Dudu Braga pelo telefone e foi um dos artistas mais gentis, disponíveis e carinhosos para tratar a gente. Ele realmente foi um artista valioso e uma pessoa muito ímpar, muito querida, sabe, mesmo nós que não o conhecíamos, tínhamos um grande carinho por ele, justamente por essa gentileza que marcava a personalidade dele”, afirma.

Empreendimentos em Cachoeiro

Em abril de 2016, Dudu Braga esteve no Sítio Moitão, e promoveu um almoço para familiares, jornalistas e empresários, onde anunciou que estava estudando a realização de um empreendimento imobiliário, que estava em estágio inicial.

Na ocasião, Dudu se declarou por Cachoeiro de Itapemirim e anunciou o show de debute de sua banda “RC na Veia“, por conta do amor que seu pai tem pela cidade, que acabou sendo passada para ele.

Dudu herdou do pai o dom musical. Ele tocava bateria na banda RC na Veia, grupo especializado em fazer releitura das principais canções do rei Roberto Carlos.

Dudu Braga contra o câncer

Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava de um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal.

Dudu descobriu o câncer em setembro do ano passado e, nos últimos dias, o produtor estava em coma. Foi o terceiro diagnóstico de câncer pelo qual ele passou, depois de vencer duas batalhas no pâncreas, em 2019.

Filho do primeiro casamento de Roberto Carlos com Nice Rossi, Dudu nasceu com glaucoma congênito, em 1968. Como não havia tratamento no Brasil na época, o cantor levou o filho para a Holanda. Lá, ele passou por sete cirurgias quando estava com apenas 15 dias de vida.

O músico conseguiu enxergar até os 23 anos de idade, quando teve um descolamento de retina enquanto dirigia voltando da praia. Ele passou por diversas cirurgias no Texas, nos Estados Unidos, mas não conseguiu recuperar a visão.

O produtor musical deixa a esposa Valeska Braga e a filha, Laura, de 5 anos.

