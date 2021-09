Adolescente armado e com drogas é apreendido em Guaçuí

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 168

Durante a tarde deste sábado (18), a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um veículo com quatro pessoas, estava em atitude suspeita. O carro saia do bairro São Miguel, em Guaçuí, quando foi abordado.

Um dos suspeitos de 17 anos, desceu do veículo anunciando que estava armado com garrucha na cintura com duas munições intactas. No bolso do adolescente, foram encontrado dez pedras de crack e R$ 220,00 em espécie. No interior do veículo, a polícia encontrou uma quantia de maconha já triturada, na parte de trás do lado do motorista. O condutor do carro, de 22 anos, não soube informar de quem era o material.

O motorista do carro e o menor de idade, foram levados junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Alegre. Como nada de ilícito foi encontrado com os outros ocupantes do veículo, eles foram liberados.

