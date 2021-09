Ações do Programa Saúde na Escola são retomadas em Cachoeiro

Por Redação - Redação 20

Com o retorno das aulas presenciais nas escolas de Cachoeiro – após período de suspensão motivado pela pandemia -, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) retomou, neste mês de setembro, as ações do Programa Saúde na Escola (PSE).

As atividades, que alcançam alunos das redes públicas municipal e estadual, foram reiniciadas com palestras sobre prevenção da Covid-19 e saúde bucal. Dezessete escolas municipais já receberam as equipes da Semus, nesta fase inicial.

Nos próximos meses, estão previstas ações com temas sobre imunização, prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), combate às drogas e enfrentamento da dengue.

Para realizar as ações do PSE, a Semus conta com uma equipe multiprofissional, que inclui psicólogos, dentistas, enfermeiros do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), profissionais do Serviço de Assistência Especializada em HIV/Aids (SAE- CRIAS), dentre outros.

O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, destaca a importância do PSE, que envolverá mais de 60 escolas, beneficiando cerca de 19 mil alunos.

“A promoção de saúde requer um trabalho de prevenção, com abordagens de conscientização, e as escolas são excelentes locais para atuarmos nesse sentido. Nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes”, frisou.

“Essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é excelente e impacta positivamente a vida dos estudantes da rede municipal. As ações de conscientização sobre cuidados com a saúde são fundamentais para promovermos o bem-estar dos nossos alunos”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Saiba mais sobre o Programa Saúde na Escola.

Criado em 2007, o PSE desenvolve ações pactuadas com o Ministério da Saúde, que articula, junto aos órgão estaduais e municipais, a promoção de políticas de saúde, que visam melhorar a qualidade de vida dos estudantes da rede pública de ensino, por meio de ações de prevenção e atenção à saúde.

As atividades de educação e saúde do PSE ocorrem em território nacional, em locais definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças e ginásios esportivos).

