Ação da polícia acaba em confusão e apreensão de drogas em Cachoeiro

Uma ação da polícia acabou em confusão e apreensão de drogas, na noite desta terça-feira (7), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro.

Tudo começou quando a Polícia Militar, avistou quatro homens correndo. Um deles atirou contra os polícias que revidaram. Com um dos abordados, foi encontrado dinheiro e uma sacola com 21 papelotes de cocaína, que o mesmo arremessou no chão.

Durante buscas pelo local, a PM apreendeu um revólver com a numeração ilegível, com duas munições. Com a ajuda do cão Killer, foi localizado mais um revólver com três munições, 72 buchas de maconha, 29 papelotes de cocaína e 85 pedras de crack.

Durante a ocorrência, os populares desobedeceram a área de segurança dos polícias e arremessaram pedras contra os militares, que usou spray de pimenta para conter a população.

O homem abordado foi detido e encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro.

