Abastecimento dos postos deve ser normalizado em até dois dias no interior do ES

A normalização do abastecimento aos postos de combustíveis deve ocorrer nos próximos dois dias. A paralisação dos caminhoneiros, que teve início na última terça-feira (7), culminou em bloqueios de rodovias. Por isso, muitos pontos de venda, em especial os do interior do Estado, não conseguiram renovar os estoques de combustível. Nesta quinta (9), no entanto, a mobilização arrefeceu e os caminhões-tanque puderam voltar a circular.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES), a mobilização teve um impacto maior nos municípios do interior do Estado. “Na quarta, o Sindipostos teve informações de que alguns revendedores já não tinham produto ou estavam com tanques quase vazios, mas que haviam se mobilizado junto às distribuidoras para repor os estoques”, informaram.

A instituição informou, no entanto, que as informações surgiram de relatos de alguns empresários e não necessariamente representam a realidade de todo o interior ou mesmo do município em que eles estão localizados. Eles reforçam, ainda, que a população mantenha a cautela e evite correria para abastecer os automóveis.

Se no interior há desabastecimento pontual, na Grande Vitória, a tendência é que não surjam problemas, informou o sindicato, “uma vez que as bases nos portos de Tubarão e de Vila Velha estão operando normalmente, abastecidas e com previsão de receber um novo carregamento até o fim de semana”.

