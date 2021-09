TNT anuncia que não vai mais transmitir jogos do Brasileirão a partir de 2022

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O canal de televisão TNT (Turner International Latin America), que pertence ao grupo de comunicação WarnerMedia, afirmou, em nota publicada nesta terça-feira, que não vai mais transmitir o Campeonato Brasileiro da Série A a partir de 2022. A empresa afirmou que a decisão de interromper as transmissões foi tomada porque o modelo atual de transmissão ao qual o canal está submetido não é sustentável para a companhia. Os jogos com bloqueio de transmissão e o fato de dividir a exibição dos jogos com outras plataformas também pesaram na escolha.

Continua depois da publicidade

“A decisão, amparada pela cláusula de saída prevista em contrato, foi tomada porque a oferta de transmissão fragmentada do Campeonato Brasileiro de Futebol não permite à companhia proporcionar uma experiência integral aos seus assinantes. Com venda pulverizada para a TV aberta e outras plataformas, além de outros fatores limitantes como falta de jogos exclusivos e os blackouts, o modelo atual não é sustentável para a companhia”, afirmou a empresa na nota divulgada.

Protegida por cláusula, a empresa não vai precisar pagar multa pela rescisão do contrato. À coluna do jornalista Diego Garcia, do UOL, o vice-presidente da Warner, Fábio Medeiros, afirmou que a conversa com os clubes parceiros foi tranquila e que os dirigentes estavam cientes da situação. “Tem uma notificação oficial para ser feita, mas já estão cientes da decisão e continuamos com relação boa para próximas oportunidades que podem aparecer”, disse Medeiros.

Advertisement

Ainda no texto, o canal afirmou que acredita na potência do esporte para gerar uma conexão emocional com a audiência e não descarta, no futuro, voltar a adquirir os direitos de transmissões de eventos esportivos que se encaixem aos interesses da companhia e dos usuários. A empresa também agradeceu os clubes pela parceria e os assinantes do canal.

Continua depois da publicidade

“Agradecemos imensamente a todos aqueles que participaram deste projeto por terem compartilhado conosco momentos únicos que só o futebol pode criar. Aos clubes parceiros, queremos expressar nossa gratidão e o desejo de sucesso, dentro e fora de campo. Aos nossos fãs apaixonados por futebol, queremos reiterar nosso compromisso de entregar conteúdo de qualidade, com uma oferta cada vez maior de competições, Brasil afora.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].