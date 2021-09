David Luiz treina bem e deve estrear pelo Flamengo contra Barcelona de Guayaquil

Por Estadão - Estadão 5

David Luiz poderá fazer sua estreia no time do Flamengo, nesta quarta-feira, diante do Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã, pelo duelo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Sem atuar desde 2 de maio, o zagueiro poderá formar dupla com Rodrigo Caio.

Apesar do longo período inativo, David Luiz demonstrou bom preparo físico nos treinamentos, ao lado do novo companheiro de setor defensivo. No meio de campo, Renato Gaúcho deve manter Andreas Pereira, enquanto Bruno Henrique vai formar a dupla de ataque com Gabriel.

Com isso, a provável escalação do Flamengo deverá formar com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel.

A partida vai ter a presença de público. Foram colocados à venda 35 mil ingressos, mas apenas 21 mil haviam sido comprados até o início da noite desta terça-feira. O duelo de volta, que vai decidir um finalista da Libertadores, será no dia 29, em Guayaquil, no Equador.

Estadao Conteudo

