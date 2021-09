Com 2 de Suárez, Atlético de Madrid bate o Getafe e assume 1º lugar no Espanhol

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O atacante Luis Suárez ressuscitou o Atlético de Madrid, nesta terça-feira, ao anotar dois gols no final da partida fora de casa e garantir a vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Getafe. Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone alcançou os 14 pontos, em seis partidas, contra 13 do Real Madrid, que disputou um jogo a menos.

Continua depois da publicidade

O primeiro tempo foi bem disputado pelas duas equipes. O time da casa, com cinco derrotas seguidas e apenas um gol a favor, com desfalques importantes por lesão (Jakub Jankto, Mauro Arambarri, Vitolo e Erick Cabaco), tentou melhorar sua história com o tradicional rival, que apresentava antes do início da partida 19 duelos sem vitória e sem anotar um gol.

Ao final do primeiro tempo, o Getafe teve a sensação de poder mudar essa escrita, quando o zagueiro Stefan Mitrovic abriu o placar, aos 45 minutos, após erro do goleiro Oblak no início da jogada.

Advertisement

O segundo tempo teve panorama diferente. O Atlético de Madrid pressionou o tempo todo, enquanto o Getafe arriscou tímidos contra-ataques. A virada veio no final. Aos 33 minutos, Hermoso cruzou da esquerda, a defesa falhou e Suárez não perdoou: 1 a 1. Detalhe: o brasileiro Matheus Cunha, impedido, participou do lance.

Continua depois da publicidade

O empate animou o Atlético que foi em busca do gol da vitória. E o esforço foi recompensado aos 46 minutos, após novo erro da zaga do Getafe. Suárez nem precisou pular para meter a cabeça na bola e garantir três pontos importantes para o atual campeão.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].