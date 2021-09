Luiz Adriano celebra fim de jejum e pode ser titular do Palmeiras na Libertadores

Por Estadão - Estadão 9

O Palmeiras realizou treino tático na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, em preparação para o duelo com o Atlético-MG, na terça, às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de ida das semifinais da Libertadores. Danilo treinou mais uma vez sem restrição e deve reforçar a equipe.

O jovem meio-campista Danilo, assim como no domingo, trabalhou com o restante do grupo após ter sido desfalque diante Chapecoense, no sábado, em razão de um trauma no tornozelo esquerdo.

O atacante Luiz Adriano também pode aparecer entre os titulares. Ele começou o jogo contra a Chapecoense no último sábado e encerrou um jejum de mais de três meses ao balançar as redes do rival catarinense na vitória por 2 a 0, pelo Brasileirão. O outro gol foi marcado por Raphael Veiga.

“Voltar a ser titular e marcar após um tempo foi muito importante para mim. Foi um gol que trouxe tranquilidade e confiança para eu continuar o meu trabalho”, resumiu o atacante, muito cobrado pela ausência de gols. “A preparação para o Atlético-MG começou na semana anterior ao jogo contra a Chapecoense. Trabalhamos bastante em cima do nosso modelo de jogo e é importante estarmos todos na mesma ideia, na mesma missão e com o mesmo foco”, afirmou o camisa 10.

Luiz Adriano tem 31 gols em 95 partidas pelo clube e foi fundamental para a conquista da tríplice coroa na temporada passada. Por isso, a diretoria decidiu não trazer o centroavante tão pedido por Abel Ferreira e confia que o camisa 10 volte a brilhar.

“A gente confia no nosso trabalho e na força do elenco, e isso é fundamental para conquistar os objetivos. Quando você olha para o lado, você sabe que o companheiro vai dar conta. Pro outro, também. Quem entra e quem sai dão conta. Isso faz diferença e mostra o porquê deste grupo maravilhoso ter conquistado títulos na temporada passada e neste ano ter chegado a uma final de Paulista e à semi da Libertadores”, falou o atacante.

Na atividade desta segunda, Abel Ferreira separou dois times com dez jogadores de linha e ensaiou balanços, transições, marcações, posicionamentos, jogadas específicas. Os goleiros trabalharam primeiro com os preparadores da posição Rogério Godoy e Thales Damasceno e depois se juntaram ao grupo. No final, o elenco aprimorou cruzamentos e finalizações e alguns treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

O elenco fará mais um treino antes do jogo com o Atlético-MG. Como Abel Ferreira costuma fazer, será uma atividade mais curta na manhã desta terça, às 11h. Atual campeão continental, o Palmeiras liderou o Grupo A, com 15 pontos, e eliminou em seguida Universidad Católica, do Chile, e o São Paulo, nas quartas de final.

