Barcelona sofre e só empata no final com o Granada pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona voltou a apresentar um fraco desempenho, ao só empatar, por 1 a 1, com o Granada, nesta segunda-feira, em duelo válido Campeonato Espanhol, no Camp Nou. O gol da igualdade foi marcado apenas aos 44 minutos do segundo tempo por Araújo.

Com o resultado, o Barcelona, em quatro partidas, soma duas vitórias e dois empates e é apenas o sétimo colocado na classificação, enquanto o Granada aparece em 17º lugar, com três pontos. A liderança é do Real Madrid, com 13 pontos, após cinco partidas disputadas.

A partida mal começou e o Granada já abriu o placar. Antes dos dois minutos, no primeiro ataque, após escanteio e rebatida de Busquets, Escudero cruzou da esquerda na cabeça do português Duarte: 1 a 0.

A partir daí, os visitantes apostaram tudo nos contra-ataques, com Machís e Escudero, e deixaram a bola com o Barcelona 70% do tempo. Nervoso e sem inspiração, o time catalão abusou das bolas alçadas na área e facilitou o trabalho da zaga do Granada.

As duas equipes se revezaram nas boas oportunidades criadas e desperdiçadas. Aos 11 minutos, Molina quase ampliou. Aos 18, Sergi Roberto acertou o travessão do Granada. Aos 42, Monchu fez Ter Stegen se esforçar demais para não sofrer o segundo gol. Na sequência, foi a vez de Maximiano evitar o empate do Barcelona, após cabeçada de Araújo.

Na etapa final, o panorama não se alterou, a diferença é que o Barcelona criou menos chances e o Granada praticamente abdicou do ataque. De tanto tentar, o time da casa obteve o empate, aos 44 minutos, em cabeçada de Araújo.

