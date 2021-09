Em nova posição, Marta brilha e seleção goleia Argentina em João Pessoa

Por Estadão - Estadão 9

Em tarde inspirada de Marta, a seleção brasileira feminina de futebol voltou a vencer a Argentina na Paraíba, nesta segunda-feira. Desta vez jogando no estádio Almeidão, em João Pessoa, a equipe nacional goleou por 4 a 1, com gol e assistência da craque do time. Kerolin, Debinha e a estreante Yasmim também balançaram as redes.

Foi o segundo amistoso seguido entre brasileiras e argentinas, que entraram em campo na sexta-feira, com vitória do Brasil por 3 a 1. As partidas marcaram o início de novo ciclo da seleção, após a dolorosa queda nas quartas de final na Olimpíada de Tóquio. A técnica Pia Sundhage mira agora a Copa do Mundo de 2023 e os Jogos de Paris, em 2024.

E, nesta nova etapa, a treinadora vem fazendo testes na seleção. Na sexta, foram diversas mudanças entre as titulares. Nesta segunda, as novidades foram em menor número, mas com maior expressão. Marta, por exemplo, passou a atuar mais avançada, sem voltar para ajudar na armação das jogadas, algo que fazia até a Olimpíada.

A nova formação deu certo no ataque, afinal foram quatro gols nesta segunda. Mas também geraram falhas na marcação e postura mais ofensiva da seleção. Os 11 impedimentos da seleção ao longo dos 90 minutos deram o tom da partida.

Na capital paraibana, Pia fez três alterações entre as titulares nesta segunda. Entraram a lateral Antonia, a zagueira Daiane e a atacante Nycole, que se destacara no amistoso de sexta, ao entrar no segundo tempo.

Com estas novidades, a seleção fez uma boa apresentação no primeiro tempo, superior ao que mostrou na etapa inicial do amistoso anterior. Mais ofensivo, o time nacional criava com mais facilidade e dava poucas chances às argentinas na defesa. Aos 10, o Brasil já balançava as redes, em lance anulado por falta de ataque.

Nove minutos depois, Kerolin aproveitou vacilo geral da marcação argentina e, após cobrança de escanteio, apareceu sozinha na segunda trave para completar com facilidade para as redes. O segundo gol veio aos 36, também em lance de bola parada. Em cobrança de falta, Marta bateu colocado, quase no ângulo, e ampliou. A bola acertou o travessão e entrou. Foi o 117º gol da atacante, recordista entre mulheres e homens na seleção.

Muitas vezes a afobação dominava o ataque brasileiro, que parecia não se abater com o calor de João Pessoa. Foram cinco impedimentos somente nos primeiros 40 minutos de jogo. Ao mesmo tempo as brasileiras estavam atentas diante dos erros da Argentina. Numa falha boba na saída de bola, Marta roubou a bola e carimbou o travessão aos 42.

O maior volume de jogo da seleção se tornou mais gols no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Debinha mandou para as redes e anotou o terceiro da equipe brasileira. As argentinas descontaram aos 5, após falha feia na saída de Lauren. A zagueira, que acabara de entrar em campo, perdeu a bola para Larroquette, que não perdoou.

A seleção não se abalou com o gol porque aumentou a contagem apenas um minutos depois. Yasmim, estreando com a camisa da seleção, marcou o quarto gol do time da casa após assistência de Marta.

Com a boa vantagem construída no marcador, a seleção reduziu o ritmo e passou a administrar o jogo. Não sofreu maiores ameaças das argentinas e também criou menos no ataque, com uma reta final da partida bem diferente do início da etapa.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL 4 x 1 ARGENTINA

BRASIL – Letícia; Antonia, Érika, Daiane (Lauren), Tamires (Yasmim); Duda, Angelina (Thaís), Debinha (Ary), Kerolin (Ludmila); Nycole (Geyse) e Marta. Técnica: Pia Sundhage.

ARGENTINA – Oliveros; Barroso, Stabile, Cruz, Cometti; Oviedo (Szymanowski), Vallejos (Troncoso), Bonsegundo (Rodríguez), Falfán; Núñez (Mayorga) e Larroquette. Técnico: Germán Portanova.

GOLS – Kerolin, aos 19, e Marta, aos 36 minutos do primeiro tempo. Debinha, aos 2, Larroquette, aos 5, e Yasmim, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Larroquette.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

