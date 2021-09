Balança comercial tem superávit de US$ 376 milhões na 3ª semana de setembro

Por Estadão - Estadão 6

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 376 milhões na terceira semana de setembro (dias 13 a 19). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,411 bilhões e importações de US$ 5,035 bilhões.

Em setembro, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 2,408 bilhões até o dia 19, com exportações em US$ 14,469 bilhões e importações de US$ 12,061 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 54,519 bilhões.

As exportações registraram aumento de 38,9% na média diária de setembro ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 27,4% na Agropecuária, avanço de 31,6% na Indústria Extrativa e alta 45,9% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.

Já a média diária de importações aumentou 60,6% no período, com crescimento 42,5% na Agropecuária, alta de 272,2% na Indústria Extrativa e avanço de 54,5% em produtos da Indústria de Transformação.

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

