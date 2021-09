Vinicius Jr brilha, Real Madrid vira sobre Valencia e assume a ponta do Espanhol

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. O Real Madrid conquistou, neste domingo, um belo resultado no estádio de Mestalla ao virar o jogo contra o Valencia, pela quinta rodada do torneio, e ganhar por 2 a 1. As duas entraram em campo buscando o topo e, quando o jogo parecia se encaminhar para os donos da casa, Vinicius Jr e Benzema voltaram a brilhar e colocaram mais três pontos na conta dos merengues.

Continua depois da publicidade

O início do jogo foi de muita movimentação ofensiva. Real Madrid e Valencia buscavam inaugurar o marcador. Do lado merengue, o destaque era Vinicius Junior, protagonista na maioria das jogadas. Os valencianos, no entanto, não tiveram boas notícias. Carlos Solver se lesionou logo aos 14 minutos, após dividida com Casemiro, e precisou ser substituído.

No primeiro tempo, ficou evidente o anseio dos times em buscar a vitória, com boas jogadas construídas pelos flancos com velocidade. Mas a sorte não estava em campo neste domingo.

Aos 23, mais um jogador do Valencia saiu contundido, o zagueiro Thierry Correia. Em

Advertisement

Continua depois da publicidade

seguida, Carvajal deixou o time da capital espanhola com problemas físicos.

Apesar da busca pelo gol, as equipes não demonstraram boa efetividade. Com 30 minutos da primeira etapa, o jogo contava com apenas uma finalização certa. Os goleiros não tiveram trabalho. Aos 42, veio a primeira boa oportunidade do Valencia. Após cobrança de falta, o brasileiro Gabriel Paulista desviou de cabeça e exigiu boa defesa de Courtois.

No segundo tempo, o panorama foi parecido. O Valencia buscava o gol a todo instante e perdeu duas ótimas oportunidades. Na terceira, não desperdiçou. Hugo Duro recebeu na entrada da pequena área e, em um chute cruzado, colocou o 1 a 0 no placar em Mestalla.

Continua depois da publicidade

O Real Madrid buscou a reação. Em um intervalo de três minutos, já no fim do tempo regulamentar, Vinicius Junior balançou as redes após assistência de Benzema. Em seguida, os papeis se inverteram. O brasileiro fez belo cruzamento, e o francês concluiu.

Com a virada, o Real Madrid assume a liderança do Campeonato Espanhol, com 13 pontos, dois a mais que o rival Atlético. O Valencia fica estacionado na terceira posição, com dez pontos.

Mais cedo, três igualdades marcaram a rodada. Mallorca e Villarreal empataram sem gols, mesmo placar do jogo entre Real Sociedad e Sevilla. Na capital andaluz, Betis e Espanyol ao menos balançaram as redes, mas o placar terminou igual, 2 a 2.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].