Personalidades e clubes homenageiam Luis Gustavo após notícia da morte do ator

O ator Luis Gustavo morreu neste domingo, 19, aos 87 anos de idade, em decorrência de um câncer no intestino do qual vinha tratando desde 2018. A morte do ator gerou grande repercussão, com diversos artistas publicando homenagens nas redes sociais ao veterano, que interpretou personagens famosos, como Beto Rockfeller, da novela homônima, Mário Fofoca, de Elas por Elas, e Vavá, do programa Sai de Baixo.

O ator Miguel Falabella, com quem contracenou durante anos em Sai de Baixo, publicou um texto emocionado: “Meu amado Tatá, eu confesso que não estava preparado para me despedir de você. Sequer sonhava com esse momento, pois além de meu ídolo, você foi uma das melhores pessoas com quem tive a oportunidade de cruzar neste plano. Que linda existência! Que vida animada!”

“Que bom saber que estaremos sempre juntos em alguma reprise no fim de noite! Muito obrigado pela amizade e pelas bolas certeiras que você deixava na cara do gol para que marcássemos o tento. Te amo para sempre!”, continuou Falabella.

O ator Cassio Gabus Mendes, que era sobrinho de Luis Gustavo, foi um dos primeiros a dar a notícia em seu Instagram: “Informo que meu querido Tatá faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio.”

Diversos outros artistas também lamentaram a morte do ator, relembrando com carinho alguns de seus principais personagens que marcaram na TV brasileira.

“Abram-se as cortinas da eternidade para o mestre Luis Gustavo, uma paixão brasileira, uma das grandes referências para qualquer ator deste país! Foram tantos personagens icônicos, Beto Rockfeller, Mário Fofoca, Juca Pirama, Victor Valentim, Tio Vavá, todos popularíssimos!”, homenageou o ator Lucio Mauro Filho.

Palmeiras, Corinthians e São Paulo

Luis Gustavo também foi lembrado no mundo do futebol por conta de seu papel no filme O Casamento de Romeu e Julieta (2005), vivendo Alfredo Baragatti, um fanático torcedor do Palmeiras que descobria que seu genro torcia para a equipe alvinegra.

O perfil oficial do Corinthians pediu “um último aplauso da torcida corinthiana”, enquanto o do Palmeiras escreveu uma nota de pesar citando a produção e prestando condolências.

Já o São Paulo destacou que Luis Gustavo era um notório torcedor: “sentimentos à família, aos amigos e aos fãs deste eterno são paulino”.

Carreira e vida

Luis Gustavo tinha como trabalhos de destaque mais recentes participações em Malhação, em 2012, e no seriado As Cariocas: A Invejosa de Ipanema, de 2010.

Ele estava vacinado contra a covid-19 desde fevereiro.

O ator era casado com Cris Botelho e pai de Luis Gustavo Vidal Blanco (que tinha como mãe Heloísa Vidal) e Jéssica Vignolli Blanco (fruto do casamento do ator com a atriz Desireé Vignoll).

Ele deixa também a neta Marina Hoagland Blanco Buzzone e os sobrinhos Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes.

Luis Gustavo é de 2 de fevereiro de 1934. Ele nasceu na cidade de Gotemburgo, Suécia, e seus pais espanhóis chegaram ao Brasil quando o ator era ainda criança.

No início da carreira, ele tornou-se assistente de direção de programas como o teleteatro TV de Vanguarda. Sua primeira novela foi Se o Mar Contasse, de Ivani Ribeiro, na TV Tupi, em 1964, e logo atuaria também nas novelas O Sorriso de Helena, O Direito de Nascer, O Amor Tem Cara de Mulher, Estrelas no Chão e Beto Rockfeller.

Na TV Globo, alguns dos maiores sucessos vieram com o costureiro Ariclenes Almeida / Victor Valentin na novela Ti Ti Ti, o músico cego Léo em Te Contei? e o playboy Ricardo em Anjo Mau, todas de Cassiano Gabus Mendes.

Mas, talvez, o sucesso mais recente, e o que o tornará lembrado por muitas pessoas, é o personagem Vanderlei Mathias, o Vavá, do extinto programa humorístico Sai de Baixo.

