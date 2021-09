Edenílson marca nos acréscimos, Internacional bate Fortaleza e assume o 6º lugar

Por Estadão - Estadão 8

Com gol de Edenílson aos 47 minutos do segundo tempo, o Internacional venceu o Fortaleza, por 1 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, subindo para a faixa de classificação para a Copa Libertadores de 2022.

Sem perder há sete jogos, o time gaúcho saltou para o 6º lugar na tabela, com 29 pontos. O Fortaleza, por outro lado, somou sua terceira derrota seguida no Brasileirão e já está há seis partidas sem vitória. Os cearenses estacionaram na quarta colocação, com 33 pontos.

O Fortaleza entrou em campo ligado e, antes da primeira volta do relógio, quase abriu o marcador. Lucas Lima cruzou na medida, mas Henríquez, mesmo de frente para o goleiro Daniel, bateu à direita e errou o alvo. Aos 16, o meia repetiu a dose e serviu Éderson, que também desperdiçou uma boa chance. Na sequência, aos 19, Patrick pegou a sobra e encheu o pé. A bola passou perto do gol cearense. Aos 40 minutos, Maurício arriscou chute venenoso e assustou Felipe Alves.

Assim como na etapa inicial, o Fortaleza voltou ligado para o segundo tempo. Aos 4 minutos, Robson mandou um chutaço e fez Daniel trabalhar. No rebote, Robson tentou de novo, mas Moisés tirou em cima da risca. O Fortaleza perdeu outra boa chance com Pikachu. Aos 11 minutos, ele pegou rebote de Daniel após chute de Lucas Lima, mas sua finalização foi desviada pela zaga. O Inter respondeu só aos 22 em cabeçada de Yuri Alberto. Felipe Alves salvou o Fortaleza.

Aos 26, confusão em campo e o árbitro expulsou Saraiva, do Internacional, e David, do Fortaleza. Na sequência, aos 28, Boschilia mandou de fora da área, mas Felipe Alves fez uma defesaça. O Fortaleza não se abalou e criou outra boa chance, com Éderson parando em Daniel. Aos 47, o lance decisivo. Yuri Alberto serviu Edenílson que, livre, completou para as redes.

Na 22ª rodada, o Internacional recebe o Bahia, no Beira-Rio, no domingo, às 16 horas. No mesmo dia, mas às 18h15, o Fortaleza visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 FORTALEZA

INTERNACIONAL – Daniel; Saraiva, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Paolo Guerrero), Edenílson, Maurício (Boschilia) (Johnny) e Patrick (Heitor); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

FORTALEZA – Felipe Alves; Daniel Guedes, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu (Edinho), Éderson, Matheus Jussa, Lucas Lima (Depietri) e Lucas Crispim (Ronald); Robson (Wellington Paulista) e Henríquez (David). Técnico: Juan Vojvoda.

GOL – Edenílson, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Méndez e Rodrigo Dourado (INTERNACIONAL); Marcelo Benevenuto (FORTALEZA).

CARTÕES VERMELHOS – Saraiva (INTERNACIONAL) e David (FORTALEZA).

RENDA e PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

