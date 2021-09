Brasil goleia o Panamá e fecha 1ª fase do Mundial de Futsal com campanha perfeita

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A seleção brasileira segue soberana no Mundial de Futsal disputado na Lituânia. Neste domingo, na Klaipeda Arena, a equipe nacional goleou o Panamá por 5 a 1 e vai disputar as oitavas de final com 100% de aproveitamento no Grupo D e somando três vitórias com placar elástico.

Continua depois da publicidade

Depois de fazer 9 a 1 no Vietnã e 4 a 0 na República Checa, os comandados de Marquinhos Xavier fecharam a fase de grupos com show diante dos panamenhos. São 18 gols anotados e somente dois sofridos.

A vitória deste domingo veio com gols de Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Piro. O gol de honra do Panamá foi de Maquensi. O resultado custou a ser construído por causa de boas defesas de Peñaloza no começo do jogo. O Brasil ainda passou aperto em certos momentos.

Advertisement

Rocha só abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, após o goleiro Guitta salvar duas oportunidades seguidas do Panamá. Gadeia ampliou antes do intervalo. Os panamenhos ainda assustaram outras vezes antes de Leozinho ampliar, já na etapa final.

Continua depois da publicidade

De tanto insistir, o Panamá fez seu gol, merecidamente, após chute de longe de Maquensi. Mas o dia era mesmo da seleção brasileira, que transformou o triunfo em goleada com gols de Arthur e Piro.

O Brasil volta a jogar na quinta-feira, às 14 horas de Brasília. O adversário das oitavas de final ainda está indefinido. Mas a seleção segue favorito e terá alguns dias para buscar um melhor aprimoramento, sobretudo para evitar que os oponentes cheguem tanto no gol de Guitta.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].