China: PBoC injeta 100 bilhões de yuans no mercado com operações repo reversas

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Banco do Povo da China (PBoC0 informou por meio de comunicado que realizou duas operações de recompra (repo) reversa hoje, de 50 bilhões de yuans cada. A operação com vencimento em 7 dias teve taxa de 2,20% e a com prazo de 14 dias, de 2,35%. Segundo o PBoC, o objetivo das operações é garantir a liquidez e a estabilidade do mercado no fim do trimestre.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].