Brasil abre 2 a 0 sobre Líbano e fica perto de avanço ao playoff mundial da Davis

Sem sustos, a renovada equipe brasileira da Copa Davis confirmou o favoritismo e abriu 2 a 0 sobre o Líbano, neste sábado. Com vitórias de Orlando Luz e Felipe Meligeni em Jounieh, a 15 km da capital Beirute, basta mais um triunfo para o País avançar ao playoff do Grupo Mundial.

Como havia prometido o capitão Jaime Oncins na véspera da estreia, a equipe brasileira jogou de forma agressiva e dominou todas as ações do início ao fim nesse primeiro dia de partidas no Líbano, válidas pelo Grupo Mundial I.

A vaga pode vir já no duelo de duplas que abre a rodada deste domingo. Basta Marcelo Demoliner manter sua invencibilidade. Ele defendeu o País três vezes na Davis e jamais foi derrotado. Ao lado de Rafael Matos, enfrentam justamente os libaneses que foram derrotados nos duelos de simples: Benjamin Hassan e Hady Habib. Caso necessário, o domingo ainda terá Felipe Meligeni x Hassan e o quinto jogo, para um possível desempate, seria entre Orlando Luz e Hady.

A abertura do confronto melhor de cinco não poderia ser melhor. O estreante Orlando Luz, 278° do mundo, enfrentou Benjamin Hassan (410º na ATP), o número 1 libanês, e precisou de apenas 82 minutos para vencer por duplo 6/4.

Orlando quebrou o serviço de Hassan logo no primeiro game do jogo, depois de estar com 15/40 contra. Com a vantagem mínima, o brasileiro apenas trocou pontos com o oponente para fechar o set em 37 minutos. A estratégia deu tão certo que ele repetiu a dose no segundo set.

Mas, desta vez, se impôs no primeiro game e quebrou com facilidade após abrir 40/15. Bastava não perder seu saque. As trocas de pontos foram até o 5/4. Hassan tentou de tudo e teve dois breakpoints para igualar o placar. Não aproveitou e o brasileiro fechou a parcial e o jogo no terceiro match point. Novo 6/4, desta vez em 45 minutos.

No segundo duelo do dia em Jounieh, Felipe Meligeni, em seu primeiro jogo de simples da história da Copa Davis – já havia jogado nas duplas – teve pela frente Hady Habib (754º), que logo fechou o primeiro game. Raro momento de festa aos libaneses, pois o brasileiro engrenou no jogo e foi logo emplacando seis pontos seguidos para fechar o set em 6 a 1, quebrando três vezes e serviço do rival em somente 31 minutos.

O segundo set começou com um Hady mais concentrado. O tenista logo quebrou o saque do brasileiro e abriu 3 a 1. Mas a devolução veio no sexto game e 3 a 3 no placar. O brasileiro cresceu, confirmou o serviço e quebrou novamente para abrir 5 a 3. Bastava sacar bem. Garantiu o dia festivo ao Brasil aproveitando o primeiro match point, vencendo por 6/1 e 6/3 em 1h14 de partida.

