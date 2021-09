Após saída tumultuada, Daniel Alves agradece São Paulo 'por realizar sonho'

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Um dia após o anúncio do São Paulo sobre sua rescisão contratual, o lateral-direito Daniel Alves se despediu do clube paulista. Apesar da saída tumultuada, o jogador agradeceu pela oportunidade de realizar seu “sonho de criança”. Daniel Alves sempre afirmou se torcedor do time do Morumbi.

Continua depois da publicidade

“Venho aqui simplesmente dizer muito obrigado a todos, sem exceção nenhuma, por terem feito os seus melhores sempre e por terem me acolhido tão bem. Obrigado por me permitir realizar o meu sonho de criança. Obrigado”, afirmou o atleta, nesta sexta-feira, em suas redes sociais.

Na noite de quinta, a diretoria do clube revelou a rescisão do contrato, que terminaria em dezembro de 2022. Daniel Alves chegou ao São Paulo em setembro de 2019 com um salário de R$ 1,5 milhão divididos entre direitos de imagem, direitos trabalhistas regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), luvas e bônus.

O clube buscou um parceiro para poder bancar o alto rendimento do jogador, mas não conseguiu, gerando uma dívida que acabou levando ao fim do vínculo entre as duas partes. Após defender a seleção brasileira na última Data Fifa, o jogador avisou ao São Paulo que só voltaria a jogar pelo time quando a dívida começasse a ser quitada.

Continua depois da publicidade

A diretoria, então, anunciou que o jogador não atuaria mais pelo time. A saída foi oficializada na noite de quinta. Como só atuou em apenas seis partidas no Campeonato Brasileiro, o atleta poderá atuar por outro clube ainda na competição e o Flamengo é uma das possibilidades.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].