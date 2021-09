Com lesão no tornozelo, Danilo desfalca Palmeiras diante da Chapecoense

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O meio-campista Danilo, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo na derrota diante do Flamengo, está fora do time do Palmeiras para o duelo de sábado, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó-SC, contra a Chapecoense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

O atleta fez tratamento de recuperação, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, com membros do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e também no gramado. Ele se junta a Zé Rafael, suspenso por ter sido expulso no duelo com o Flamengo.

O técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas e táticas, além de mostrar um vídeo ao elenco. Após o aquecimento, os jogadores disputaram um confronto de 12 contra 12 em campo reduzido. Na sequência, a comissão separou o grupo em dois: de um lado, parte dos atletas ensaiou o posicionamento e movimentações nas bolas paradas, enquanto o restante fez trabalhos de correção e algumas cobranças de falta em outro gol.

Advertisement

Uma provável escalação para o jogo em Chapecó poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Continua depois da publicidade

O Palmeiras soma apenas uma vitória nas últimas seis partidas do Brasileirão, mas ainda assim ocupa a segunda colocação, com 35 pontos, sete atrás do líder Atlético-MG. Com relação ao retrospecto contra a Chapecoense, são quatro vitórias consecutivas; no duelo mais recente, venceu por 3 a 1, no Allianz Parque, pelo primeiro turno do torneio nacional, com gols de Wesley, duas vezes, e Luiz Adriano.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].