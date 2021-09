Estreante em Copa Davis, Orlando Luz abrirá confronto para o Brasil contra Líbano

Por Estadão - Estadão 6

Um dos estreantes na renovada equipe do Brasil que enfrentará o Líbano pela Copa Davis, o gaúcho Orlando Luz será o responsável por abrir o confronto, válido pelo Grupo Mundial I. Ex-número 1 juvenil e atual 278 do mundo em simples, ele enfrentará o libanês Benjamin Hassan na primeira partida deste sábado, entrando em quadra às 6 horas (de Brasília).

Na sequência será a vez de Felipe Meligeni Alves, sobrinho de Fernando Meligeni, fazer o seu primeiro jogo em simples na competição, depois de ter estreado no ano passado com vitória nas duplas contra a Austrália. O paulista, atual 194 do mundo, fará o seu primeiro jogo como Top 200 diante do libanês Hady Habib, que ocupa o 754.º lugar no ranking da ATP.

Depois dos dois primeiros jogos de simples do sábado, o duelo volta no domingo, às 4 horas (de Brasília), para o confronto de duplas, no qual os gaúchos Marcelo Demoliner e Rafael Matos, este último outro estreante na Copa Davis, medirão forças com Hady Habib e Hasan Ibrahim.

Se forem necessários, também no domingo estão marcados os dois outros jogos de simples. No primeiro deles Meligeni encara Hassan e no último Orlando Luz pega Habib. Além dos quatro escalados para as partidas, o time brasileiro, capitaneado por Jaime Oncins, conta também com o jovem paulista Matheus Pucinelli Alves.

“A expectativa é a melhor possível, todos estão motivados, e isso é o mais importante em uma semana de Copa Davis”, afirmou Jaime Oncins. “Todo mundo fez a lição de casa, todos treinaram muito bem durante a semana. A equipe se adaptou bem ao calor, à quadra, ao piso. Todo mundo entendeu bem o que a gente precisava fazer”, completou.

Mais experiente do grupo brasileiro, Marcelo Demoliner, de 32 anos, fará a sua quarta partida em Copa Davis. Até o momento, o retrospecto é de 100%, com três vitórias. Para ele, o grupo está motivado e confiante para o duelo. “Tivemos uma semana muito produtiva de treinos e os meninos estão muito fortes para estes confrontos. Eu e o Rafa (Matos) também conseguimos fazer um bom treinamento de duplas e estamos prontos. Obviamente, teremos a torcida contra, mas estamos bem tranquilos para tentar buscar essa vitória”, declarou.

O duelo será disputado na cidade de Jounieh, a 15 km da capital Beirute, sobre o har-tru. O vencedor avança para o playoff do Grupo Mundial.

