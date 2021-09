Gabriel é suspenso pelo STJD por dois jogos; Flamengo deve recorrer ao Pleno

Por Estadão - Estadão 11

Nesta sexta-feira, em sessão virtual, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o atacante Gabriel por duas partidas por comportamento desrespeitoso contra a arbitragem na partida contra o Internacional, realizada em 8 de agosto, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante do Flamengo foi denunciado por duplo desrespeito contra o árbitro paranaense Paulo Roberto Alves Júnior e acabou punido com uma partida por bater palmas contra a decisão do juiz e em mais uma pelas palavras ditas ao deixar o campo de jogo. O clube carioca deve recorrer da decisão tomada pela 5.ª Comissão Disciplinar do STJD e chegar ao Pleno.

A Procuradoria enquadrou Gabriel duas vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), punindo uma “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”, além de desrespeito aos membros da equipe de arbitragem, ou reclamação desrespeitosa contra suas decisões. O advogado Michel Assef pediu absolvição do atacante, mas a maioria dos auditores da Comissão decidiu punir o jogador.

No segundo tempo da partida contra o Internacional, Gabriel recebeu o segundo cartão amarelo por bater palmas, diversas vezes, em direção ao árbitro. Enquanto deixava o campo de jogo, o atacante rubro-negro ainda disse: “Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”, palavras que foram ouvidas pelo árbitro assistente.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo expressaram a sua revolta com a suspensão de Gabriel e lembraram da falta de punição ao atacante Diego Souza e ao meia Hernanes.

O jogador do Grêmio tirou o cartão amarelo da mão do árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro durante a partida contra o Corinthians, indignado com a não expulsão do goleiro Cássio. Já o do Sport peitou o alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim contra o Athletico-PR e, depois, recebeu cartão vermelho por reclamação. Após o jogo, o ex-São Paulo criticou a CBF e cobrou mais profissionalismo da entidade.

