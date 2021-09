Preocupada com pandemia, FIA cancela Mundial de Kart no Brasil

Por Estadão - Estadão 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) cancelou nesta sexta-feira a realização do Mundial de Kart no Brasil. A competição, confirmada no País em outubro de 2019, estava marcada para Birigui, no interior de São Paulo. Mas não será mais realizada em solo nacional por causa da pandemia de covid-19.

“É com grande tristeza que temos de cancelar o evento do Campeonato do Mundo em Birigui. A situação global causada pela pandemia de covid-19 torna o evento impossível de acontecer onde queríamos”, afirmou o brasileiro Felipe Massa, presidente da Comissão Internacional de Kart da FIA.

O grande evento está marcado para o início de dezembro, no Kartódromo Speed Park. O Mundial foi transferido para a Espanha, com nova data: entre 29 e 31 de outubro. A organização ainda não confirmou em qual kartódromo será disputada a competição.

“Gostaria de agradecer pessoalmente ao organizador do Speed Park e à equipe da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) pelo empenho e trabalho até o momento e estamos ansiosos para trabalhar junto com eles para desenvolver o FIA Karting no Brasil”, comentou Massa.

A FIA não deu detalhes sobre sua preocupação quanto à pandemia no Brasil. O País vem apresentando queda no número de infectados e mortos nas últimas semanas. Ao mesmo tempo, o alcance da vacinação tem aumentado, incluindo até adolescentes, nos últimos dias.

Em breve comunicado, a Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo (ABPA) questionou o motivo do cancelamento. “A razão alegada é a pandemia global (sic) de covid-19, a mesma que até o momento não gerou o cancelamento da Fórmula 1 no Brasil e nem em outros lugares do mundo.”

