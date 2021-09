Juros oscilam perto da estabilidade após aumento do IOF e com dólar em alta

Por Estadão - Estadão 6

Os juros futuros oscilam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira e com longos oscilando entre viés de alta e baixa em meio ao fortalecimento do dólar ante o real. Segundo operadores, o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) acabou não pesando negativamente nos juros, como alguns esperavam.

“O IOF significa um aperto no crédito e acaba servindo de linha auxiliar para a política monetária. E, sob o ponto de vista fiscal, é melhor financiar os programas assistenciais via aumento de imposto do que sem indicar a fonte de custeio”, diz o estrategista-chefe da Renascença DTVM, Sérgio Goldenstein.

Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,54%, de 10,55% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2023 estava em 9,01%, de 8,98%, e o para janeiro de 2022 exibia taxa de 7,060%, de 7,061% no ajuste de ontem.

Luciana Xavier

