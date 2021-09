Senado aprova projeto que suspende mínimo obrigatório de dias letivos em 2021

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, 16, um projeto de lei que resgata regras aprovadas em 2020 que dispensa instituições de ensino a cumprirem o número mínimo de dias letivos. A matéria, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados, segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Continua depois da publicidade

A lei que previa regras sobre o ano letivo foi aprovada no ano passado por conta da pandemia da covid-19, mas perdeu a validade. A norma estava vinculada ao decreto de calamidade pública, que deixou de valer. A norma permite o ensino remoto e determina que o retorno às atividades escolares devem seguir as diretrizes de autoridades sanitárias e do sistema de ensino.

O relator da matéria no Senado, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), afirmou que a medida é urgente e inadiável. “Não restará margem para questionamentos à ação dos gestores, o que redundará na adoção de medidas cruciais para a preparação do ambiente escolar para a retomada das atividades letivas presenciais com segurança e sem qualquer receio de judicialização.”

Marlla Sabino

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].