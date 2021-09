Luan vai a campo em treino do Corinthians e Adson segue em recuperação

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Ainda sem previsão de retorno, o meia-atacante Luan deu um passo à frente em sua recuperação física nesta quinta-feira, ao ir campo no treino do Corinthians, no CT Dr. Joaquim Grava. Ele treinou em separado no gramado com o auxílio do preparador físico Flávio de Oliveira.

Continua depois da publicidade

Luan se reabilita de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele sequer foi relacionado para a partida do fim de semana passado – empate por 1 a 1 com o Atlético-GO no domingo, pelo Brasileirão. E segue sem previsão exata para o seu retorno, ao menos para reforçar a lista de relacionados.

Reserva no time do técnico Sylvinho, Luan perdeu ainda mais espaço na equipe nas últimas semanas em razão da chegada de Giuliano. E a situação do jogador não deve melhorar na sequência da temporada por exercer função semelhante a de Willian, principal reforço do Corinthians para a temporada.

Advertisement

Já o meia Adson continua afastado dos gramados. Nesta quinta, fez apenas um trabalho de recuperação com o fisioterapeuta Luciano Rosa. Desfalque mais antigo do time, o jogador sofreu um problema no joelho esquerdo após pancada que levou na partida contra o Athletico-PR, no dia 22 de agosto. Ele também segue sem previsão de retorno.

Continua depois da publicidade

Sem os dois jogadores, Sylvinho comandou um treino tático em campo reduzido na manhã desta quinta, após trabalhar marcação pressão em passes na mesma situação. O fim da atividade contou com treino de bolas paradas defensivas. O elenco volta a treinar na tarde desta sexta-feira.

O Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar o América-MG, na Neo Química Arena, às 18h15, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].