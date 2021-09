Volpi falha novamente e São Paulo é eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 8

O São Paulo fracassou mais uma vez na busca pelo título que falta em sua galeria de troféus. Nesta quarta-feira, o time perdeu para o Fortaleza por 3 a 1 e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. E mais uma vez o goleiro Tiago Volpi falhou. Com o resultado, a equipe cearense vai enfrentar o Atlético-MG na semifinal.

No jogo de ida, no Morumbi, São Paulo e Fortaleza empataram por 2 a 2. O time paulista tinha feito dois gols e estava em boa vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais e em um dos gols Volpi falhou. No Castelão, no duelo de volta, o goleiro do São Paulo errou novamente no primeiro gol da partida e com isso o time foi eliminado.

Logo no início, o time da casa tomou a iniciativa do jogo e passou a pressionar. Aos 7, teve a primeira grande oportunidade quando Pikachu recebeu um ótimo lançamento e chutou para o gol, com muito perigo. Pouco depois, o ala teve nova chance, mas acabou mandando para fora.

Os dois times estavam jogando com uma formação no 3-5-2, com três zagueiros, cinco jogadores no meio de campo e dois atacantes. Só que os visitantes tinham muito espaço entre as linhas e os atacantes ficavam isolados e pouco tocavam na bola. Só aos 19 veio uma boa chance com Rigoni, que recebeu de Eder e chutou, mas Felipe Alves fez ótima defesa.

E se o time paulista não conseguiu fazer o gol em sua oportunidade, o Fortaleza aproveitou a chance que teve. Ronald roubou a bola quase na entrada da área e arriscou para o gol. A bola foi forte, mas no meio, e Volpi não conseguiu defender. Após o gol, o São Paulo foi obrigado a arriscar um pouco mais porque a derrota dava a classificação para o adversário.

Na etapa final, o Fortaleza continuou superior na partida e, além de se defender bem, ficou esperando o momento para encaixar um contra-ataque para matar o jogo. Aos 25, Ederson teve boa chance, chutou forte e Volpi conseguiu salvar. Mas aos 36 não teve jeito. Em um cruzamento de David, Henríquez apareceu sozinho e fez o segundo, de cabeça.

A partir daí, o São Paulo tentou buscar o empate de qualquer jeito, mas se o time não tinha conseguido ser superior antes de tomar os gols, depois do segundo tornou-se uma situação quase impossível. O Fortaleza ainda fez o terceiro com David, após deixar Arboleda para trás, e Gabriel Sara diminuiu no último minuto. Com isso os cearenses garantiram a vaga deixando o São Paulo apenas com o Campeonato Brasileiro para disputar no restante da temporada.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 3 x 1 SÃO PAULO

FORTALEZA – Felipe Alves; Tinga, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Ronald (Jackson), Éderson, Edinho (Matheus Vargas) e Lucas Crispim (Bruno Melo); Romarinho (David) e Wellington Paulista (Henríquez). Técnico: Juan Vojvoda.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo (Wellington); Igor Vinícius (Galeano), Rodrigo Nestor, Benítez (Pablo), Liziero (Gabriel Sara) e Reinaldo; Rigoni e Eder (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS – Ronald, aos 20 minutos do 1º tempo; Henríquez, aos 36, e David, aos 46, e Gabriel Sara, aos 49 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÃO AMARELO – David.

LOCAL – Castelão, em Fortaleza (CE).

Paulo Favero

Estadao Conteudo

