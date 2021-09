Pedro brilha, Flamengo vence o Grêmio de novo e confirma vaga na semifinal

Por Estadão - Estadão 9

O jogo de volta das quartas de final entre Flamengo e Grêmio foi mais acirrado fora dos gramados, com a tentativa do clube gaúcho de impedir, via STJD, a presença de torcida no Maracanã. Os torcedores foram liberados e assistiram na noite desta quarta-feira a uma partida trucada, com muitas faltas, discussões e cartões amarelos e que terminou com nova vitória rubro-negra. Depois de golear o rival por 4 a 0 em Porto Alegre, o time de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0 graças ao talento de Pedro e confirmou o seu lugar entre os semifinalistas da competição.

Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, o Flamengo, que entrou em campo sem peso, confortável com a larga vantagem que conquistara no Sul, deslanchou na etapa final e conquistou o triunfo com dois gols de Pedro. O centroavante entrou inspirado no lugar de Gabigol. Ele fez o primeiro de pênalti, assinalado após toque no braço de Rodrigues na área, e fechou o placar completando para o gol a jogada que ele mesmo começou.

Com mais um triunfo, os cariocas ampliaram o retrospecto positivo diante do Grêmio. Agora são dez vitórias consecutivas. No domingo, às 20h30, eles voltam a se enfrentar, novamente no Rio de Janeiro, mas pelo Brasileirão.

Na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Athletico-PR, que eliminou o Santos. As datas e horários das partidas ainda serão definidas pela CBF. O time carioca também está vivo na Libertadores e no Brasileirão briga pelas primeiras colocações. Logo, a possibilidade de conquistar mais três troféus em 2021 é real.

Pouco mais de 24 mil torcedores – 35% da capacidade do estádio – foram autorizados a ir ao Maracanã, mas apenas cerca de 6 mil estiveram no estádio. Alguns deles se vestiram até de David Luiz no retorno ao emblemático estádio. Todos tiveram que apresentar exames negativos de covid-19 e a carteira de vacinação como parte do protocolo estabelecido para o duelo. No entanto, a despeito da presença de cerca de 300 funcionários contratados para vigiar o público, houve aglomeração em alguns pontos do estádio, especialmente no setor norte, onde boa parte da torcida ficou concentrada.

Havia fiscais também da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O evento é considerado fundamental para que o Flamengo possa jogar com torcida na semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil.

Em campo, depois de um primeiro tempo ruim, de pouco futebol, muitas faltas e uma arbitragem confusa, o jogo melhorou no segundo tempo a partir das mexidas de Renato Gaúcho. Em uma das alterações, o treinador deu descanso a Gabigol e lançou mão de Pedro, que entrou a fim de jogo. O atacante decidiu a partida com dois gols em um intervalo de oito minutos.

Aos 29, ele emendou uma linda bicicleta que foi bloqueada pelo zagueiro Rodrigues com o braço. O juiz marcou a penalidade com o auxílio do VAR. Pedro cobrou com categoria e abriu o placar aos 33. Aos 41, o atacante puxou contra-ataque e serviu Everton Ribeiro, que finalizou na trave. No rebote, o goleador estava no lugar certo para mandar a bola para as redes. Sem forças, o Grêmio esperou o apito final e agora se concentra em se livrar da queda no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 GRÊMIO

FLAMENGO – Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Renê (Ramon); Thiago Maia (João Gomes), Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho (Lázaro) e Michael; Gabigol (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.

GRÊMIO – Brenno; Rafinha, Paulo Miranda (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Fernando Henrique e Mateus Sarará (Lucas Silva); Jhonata Robert (Everton), Léo Pereira; Borja (Diego Souza). Técnico: Felipão.

GOLS – Pedro, aos 33 e aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS – Thiago Maia, Brenno, Kannemann, Rodrigues, Rafinha

PÚBLICO – 6.446 presentes

RENDA – 794.005,00

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Ricardo Magatti

Estadao Conteudo

